В Екатеринбурге изменилась схема движения 7 трамваев и 4 автобусов

В Екатеринбурге стартовал второй этап работ на перекрестке улиц 8 Марта — Куйбышева. Там ремонтируют трамвайные пути.
В связи с этим четыре автобуса изменили схему движения. До 05:00 30 мая маршруты № 50 и 54 в направлении к "УрФУ", а № 57 и 57а — в сторону к "ДМБ № 9" будут следовать по улицам 8 Марта, Большакова, Белинского, Куйбышева, 8 Марта, далее по маршруту.
В этот же период дорожники закроют движение трамваев по улице Куйбышева на участке от остановки "Цирк" до остановки "Дом Художника" в обоих направлениях.
Также ограничения коснутся автолюбителей:
- при движении по Куйбышева в сторону Белинского они не смогут проехать прямо;
- при движении по Куйбышева в сторону Московской будет закрыт левый поворот;
- при движении по 8 Марта в сторону Малышева будет закрыто движение прямо;
- при движении по 8 Марта в сторону Большакова будет закрыт левый поворот.
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