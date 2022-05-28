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Общество / Авто и транспорт
28 мая 2022, 09:07

В Екатеринбурге изменилась схема движения 7 трамваев и 4 автобусов

автобус

Горожанам стоит заранее продумать маршрут своего передвижения. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге стартовал второй этап работ на перекрестке улиц 8 Марта — Куйбышева. Там ремонтируют трамвайные пути.

В связи с этим четыре автобуса изменили схему движения. До 05:00 30 мая маршруты № 50 и 54 в направлении к "УрФУ", а № 57 и 57а — в сторону к "ДМБ № 9" будут следовать по улицам 8 Марта, Большакова, Белинского, Куйбышева, 8 Марта, далее по маршруту.

В этот же период дорожники закроют движение трамваев по улице Куйбышева на участке от остановки "Цирк" до остановки "Дом Художника" в обоих направлениях.

Фото: информация предоставлена пресс-службой мэрии

Также ограничения коснутся автолюбителей:

  • при движении по Куйбышева в сторону Белинского они не смогут проехать прямо;
  • при движении по Куйбышева в сторону Московской будет закрыт левый поворот;
  • при движении по 8 Марта в сторону Малышева будет закрыто движение прямо;
  • при движении по 8 Марта в сторону Большакова будет закрыт левый поворот.

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На трех улицах Екатеринбурга закроют движение и запретят парковку.

Областная газета Свердловской области

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