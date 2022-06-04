Темы дня

Общество / Авто и транспорт
4 июня 2022, 12:05

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня

самолет S7

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Они будут действовать до 03:45 (по мск) 12 июня.

До этого времени ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Об этом говорится на сайте федерального агентства.

Отмечается, что остальные российские аэропорты работают штатно. Более подробную информацию можно узнать на сайтах воздушных гаваней.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 6 июня.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.06.2022, 12:50 / Общество
Ограничения по COVID-19 на въезд иностранцев в Россию снимут 14 июня
04.06.2022, 12:05 / Общество
Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня
04.06.2022, 11:47 / Культура
Жителей Екатеринбурга ждут на "Аrt-пикник"
04.06.2022, 11:01 / Общество
В Екатеринбурге 60-летняя женщина отдала телефонным мошенникам 4 млн рублей
04.06.2022, 10:25 / Общество
"Уральские авиалинии" получат субсидию в полмиллиарда рублей