Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Они будут действовать до 03:45 (по мск) 12 июня.

До этого времени ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Об этом говорится на сайте федерального агентства.

Отмечается, что остальные российские аэропорты работают штатно. Более подробную информацию можно узнать на сайтах воздушных гаваней.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 6 июня.