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Общество / Авто и транспорт
7 июня 2022, 11:24

"Уральские авиалинии" отменяют рейсы в шесть аэропортов юга России

"Уральские авиалинии"

Речь идет о Геленджике, Анапе, Краснодаре, Воронеже, Симферополе, Ростове-на-Дону. Фото: Евгения Скачкова

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает продажу билетов и отменяет рейсы в несколько южных городов России. Самолеты не будут летать в шесть аэропортов в период с 1 июля по 30 сентября.

Речь идет о Геленджике, Анапе, Краснодаре, Воронеже, Симферополе, Ростове-на-Дону, сообщается в группе "Уральских авиалиний" в соцсети "ВКонтакте".

Те пассажиры, у которых уже куплены билеты в указанные города, могут либо оформить полный возврат средств по месту приобретения, либо обменять их на билеты в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ, Москву.

Напомним, ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части страны до 12 июня.

Областная газета Свердловской области

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