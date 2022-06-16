Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 24 июня

Речь идет об Анапе, Элисте, Воронеже, Брянске, Белгороде, Геленджике, Липецке, Симферополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Курске. Фото: Галина Соловьева

Росавиация в 19-й раз продлевает ограничение на полеты в воздушные гавани южной и центральной части страны. Это касается 11 аэропортов.

Речь идет об Анапе, Элисте, Воронеже, Брянске, Белгороде, Геленджике, Липецке, Симферополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Курске. Ограничение продлевается до 24 июня, сообщается на сайте Росавиации.

Перевозка пассажиров будет организована по альтернативным маршрутам: через Москву, Сочи, Ставрополь, Волгоград и Минеральные Воды. Все остальные воздушные гавани России работают как и прежде.

Напомним, что ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 12 июня.