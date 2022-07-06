Госдума РФ приняла закон, ужесточающий наказание за опасное вождение

Вячеслав Володин говорил ранее, что действующее административное законодательство позволяет нарушителям многократно садиться за руль машины без прав. Фото: Галина Соловьева

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон, который вводит уголовную ответственность за неоднократное управление автомобилем без прав и в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За такое опасное вождение будет грозить до 2 лет лишения свободы.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил ранее, что действующее административное законодательство позволяет нарушителям многократно садиться за руль машины без прав.

Согласно новому закону, водителям, лишенным прав, которые при этом продолжают водить машину, может грозить до года лишения свободы, для рецидивистов — до двух лет. Помимо этого предполагается штраф от 150 тыс. до 250 тыс. рублей (от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для рецидивистов) или в размере зарплаты осужденного за 1–2 года с лишением права занимать ряд должностей на срок до двух лет. Также виновному могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов (до 480 часов для рецидивистов), отмечается на сайте Госдумы.

Водителю без прав, причинившему тяжкий вред здоровью другого человека, могут назначить принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать конкретные должности или заниматься конкретной деятельностью в течение 3 лет. Также нарушитель может быть лишен свободы на срок от 3 до 7 лет с аналогичными условиями.

До 12 лет лишения свободы может быть дано водителю, если из-за нарушения им ПДД погиб человек. До 15 лет колонии могут дать в случае гибели более двух лиц. Также подразумевается запрет на работу на определенных должностях.

"Ситуации, когда водители регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, недопустимы. Принятое сегодня решение позволит защитить жизнь и здоровье наших граждан", — отметил Вячеслав Володин.

Напомним, что с 10 января 2022 года в России действует закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах.