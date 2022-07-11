До 18 июля продлен режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов

В последний раз режим продлевали до 12 июля. Фото: Галина Соловьева

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Они будут действовать до 18 июля.

Долететь, как и прежде, не получится в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Перевозить пассажиров рекомендуется по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

На сайте федерального агентства отмечается, что остальные российские аэропорты работают штатно. Более подробную информацию можно узнать на сайтах воздушных гаваней.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 12 июля.