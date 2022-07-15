Росавиация: ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлевается до 24 июля

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах. Фото: Владимир Мартьянов

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов в очередной раз продлен. Он будет действовать до 24 июля.

По данным Росавиации, улететь не получится в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные российские аэропорты работают штатно.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 18 июля.