Ограничения на полеты в аэропорты южной и центральной части РФ продлили до 30 июля

Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Фото: Галина Соловьева

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны. На этот раз до 03:45 по мск 30 июля.

Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. При этом рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. В другие воздушные гавани России самолеты летают штатно, говорится на сайте Росавиации.

Отметим, что ограничение воздушного пространства на юго-западе России действует с 24 февраля, после начала проведения спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 24 июля.