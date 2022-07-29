В Екатеринбурге водителя электросамоката арестовали на 10 суток

У мужчины не было прав и он отказался от прохождения медосвидетельствования. Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

В столице Урала доставили в суд водителя электросамоката Kugoo. Мужчина ездил без прав и отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину для проверки документов на улице Крауля. Выяснилось, что мощность двигателя самоката составляет 500 Вт, что приравнивает его к мопеду. Для управления необходимо водительское удостоверение. Однако оказалось, что 59-летний мужчина лишен права управления транспортными средствами.

"Более того, госавтоинспекторы заметили у водителя запах алкоголя изо рта. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался и был доставлен в Верх-Исетский районный суд", – сообщили в пресс-службе отделения пропаганды городского ОГИБДД УМВД России.

Суд признал самокатчика виновным по статье "Невыполнение водителем транспортного средства, лишенным права управления, требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения". В качестве наказания мужчина получил 10 суток административного ареста.

Госавтоинспекция напоминает, что персональный электротранспорт с двигателем мощнее 250 Вт и скоростью до 50 км/ч считается мопедом, для управления которым необходимо иметь права категории "М".

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