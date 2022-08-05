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Общество / Авто и транспорт
5 августа 2022, 19:37

В Екатеринбурге меняется схема движения 7 троллейбусов и 4 автобусов

Автобус

Ограничения коснутся автобусов № 57, 59, 61 и 65 и троллейбусов № 1, 3, 4, 5, 9, 11 и 12. Фото: Галина Соловьева

Завтра с 07:30 в центре Екатеринбурга изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с проведением велозаезда, приуроченного к Дню города.

По данным ЕМУП "Гортранс", до 12:00 будет закрыто движение троллейбусов по улицам Карла Либкнехта и Якова Свердлова (от Челюскинцев до Малышева в обоих направлениях), а до 11:00 — по ул. Николая Никонова (от Свердлова до Царской в обе стороны). Ограничения коснутся маршрутов № 1, 3, 4, 5, 9, 11 и 12.

Фото: с сайта ЕМУП "Гортранс"

Кроме того, до 12:00 схему движения изменят автобусные маршруты № 57, 59, 61 и 65.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Ранее "Областная газета" писала, что в велозаезде могут принять участие все желающие старше 18 лет. На выбор будет предложено две дистанции: 14 и 28 километров. Подробнее о мероприятии читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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