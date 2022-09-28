Евгений Куйвашев создал рабочую группу для реализации в регионе проекта "Сухой порт"

Идею проекта глава региона представил в июле этого года. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о формировании межведомственной рабочей группы по реализации проекта "Сухой порт". Он включает в себя создание новых логистических коридоров, снижение транспортно-логистических издержек и достижение лидирующих позиций в этой сфере.

Идею проекта глава региона представил в июле нынешнего года.

"Чтобы наш регион всегда был инвестиционно привлекательным, нам нужны не только традиционные форматы работы, но и новые проекты. Такой проект — это "Сухой порт". У Свердловской области есть уникальный шанс стать новым логистическим хабом России, "воротами" на восток", — писал Евгений Куйвашев у себя в telegram-канале.

Он отметил, что сейчас под Екатеринбургом строится один из крупнейших в России транспортно-логистических хабов для автомобильных и железнодорожных перевозок. Его мощность, по предварительным оценкам, составит 60 млн тонн к 2030 году и 80 млн тонн — к 2035 году.

Рабочую группу по реализации проекта "Сухой порт" возглавит и.о. первого замгубернатора Алексей Шмыков. В состав также войдут представители региональных минэкономики, минтранса, минАПК, минЖКХ, Росимущества, СвЖД, аэропорта Кольцово, Уралуправтодора, банков, таможни и руководители логистических организаций — всего 28 человек, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

"Сухой порт" — это продолжение работы по созданию на Среднем Урале каркаса транспортно-логистических центров, который будет примыкать к Кольцово и трассе М-5 "Урал".