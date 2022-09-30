Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 10 октября

Улететь и прилететь в Екатеринбург можно без проблем. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация вновь продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Режим будет действовать до 10 октября.

Как и прежде, улететь не получится в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты работают штатно.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 4 октября.