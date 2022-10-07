В ПДД РФ ввели для электросамокатов особый статус

Электросамокаты получили особый статус средств индивидуальной мобильности. Фото: Галина Соловьева

Правительство РФ утвердило изменения в правила дорожного движения (ПДД). Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус средств индивидуальной мобильности.

Перемещаться на устройствах можно по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. При этом скорость не должна превышать 25 километров в час, а масса электротранспорта – 35 килограммов, сообщается на сайте Правительства России. При совместном передвижении пешеходам отдается приоритет, водители средств индивидуальной мобильности должны рассчитывать скорость. Перед пересечением пешеходного перехода необходимо спешиваться.

Движение на средствах индивидуальной мобильности будет регулироваться дорожными знаками разрешения, запрета или ограничения трафика. Решения об установке знаков должны принимать местные власти.

Также правилами предусмотрено передвижение для электросамокатов любой массы. На них разрешено ездить по правому краю проезжей части дорог. К управлению допускаются люди старше 14 лет, максимальная скорость – 60 км/ч. При этом данные устройства должны быть оснащены фарами белого или красного цвета, а также иметь исправную тормозную систему.

Новый статус не распространяется на обычные механические самокаты и роликовые коньки. Жители, использующие их, приравниваются к пешеходам.

Отметим, что также правительством утверждены два новых знака. Один обозначает зарядку электромобилей, другой – запрет на движение автобусов. Последний не будет распространяться на маршруты общественного транспорта и школьные автобусы.

Также изменится знак платной парковки, он будет дополнен изображением монеты. Кроме этого, зоны стоянок автомобилей будут визуально разделены. Платные обозначат синими линиями, бесплатные – белыми.

Напомним, в Екатеринбурге на массовые праздники начали вводить ограничения на скорость для электросамокатов.