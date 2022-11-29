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Общество / Авто и транспорт
29 ноября 2022, 14:27

Екатеринбург получит полмиллиарда на новые троллейбусы в 2022 году

  Валерия Белякова
Старый троллейбус

В Екатеринбурге смогут приобрести не меньше 50 новых троллейбусов в 2023 году. Фото: Павел Ворожцов

Средства в Свердловскую область поступят до конца 2022 года из резервного фонда кабмина. Распоряжение о выделении 500 миллионов рублей подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин

Также в 2023 году из федерального бюджета Среднему Уралу планируют выделить еще 500 миллионов рублей на обновление троллейбусного парка в Екатеринбурге. Ожидается, что город сможет приобрести 50 современных троллейбусов, оснащенных увеличенным автономным ходом. Машины готовятся задействовать для перевозки пассажиров в новый микрорайон Новокольцовский, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Общественный транспорт в регионах России обновляется в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Свердловская область является его участником. Проект предполагает внедрение в субъектах экологичного транспорта, который позволит снизить объем вредных выбросов в атмосферу.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга заключила контракт на поставку 45 троллейбусов в 2023 году.

Областная газета Свердловской области

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