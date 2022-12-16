СвЖД вводит дополнительные поезда на праздники

Пиковыми датами для отправки перед Новым годом станут 29 и 30 декабря. Фото: Полина Зиновьева

На Свердловской железной дороге (СвЖД) вводят дополнительные поезда в преддверии Нового года и Рождества. Составы будут задействованы на самых востребованных направлениях с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года, сообщает пресс-служба СвЖД.

Ожидается, что наиболее популярными будут маршруты в Москву и Санкт-Петербург, а также в крупные региональные центры. Пиковыми датами по отправке называют 29 и 30 декабря, а также 6, 7, 8 января.

В дополнительных поездах, курсирующих по России, на период праздников для пассажиров будет создано около 4,5 миллионов мест. В РЖД отметили, что если спрос на поездки дальнего следования увеличится еще, то в составы назначенных поездов будут включать дополнительные вагоны.

Дополнительные поезда № 213/214 Пермь — Москва — Екатеринбург, отправление из Перми 27 декабря, из Москвы 28 декабря;

№ 191/192 Екатеринбург — Санкт-Петербург, отправление из Екатеринбурга 28 декабря, из Санкт-Петербурга 30 декабря;

№ 201/202 Пермь — Москва — Екатеринбург, отправление из Перми 28 декабря, из Москвы 30 декабря;

№ 546/545 Екатеринбург — Нижневартовск — Приобье, отправление из Екатеринбурга 28 декабря, из Нижневартовска 29 декабря;

№ 211/212 Пермь — Москва — Тюмень, отправление из Перми 28 декабря, из Москвы 29 декабря;

№ 205/206 Екатеринбург — Москва, отправление из Екатеринбурга 29 декабря, из Москвы 30 декабря;

№ 221/222 Тюмень — Оренбург, отправление из Тюмени 30 декабря, 5 января, из Оренбурга 1, 7 января;

№ 211/212 Пермь — Москва, отправление из Перми 1, 5 января, из Москвы 2, 6 января;

№ 211/212 Тюмень — Москва — Челябинск, отправление из Тюмени 3 января, из Москвы 4 января;

№ 211/212 Пермь — Москва — Екатеринбург, отправление из Перми 5 января, из Москвы 6 января;

№ 546/545 Екатеринбург — Нижневартовск, отправление из Екатеринбурга 6, 8 января, из Нижневартовска 7, 9 января;

№ 207 Екатеринбург — Пермь, отправление из Екатеринбурга 7 января;

№ 211/212 Челябинск — Москва — Пермь, отправление из Челябинска 7 января, из Москвы 8 января;

№ 209/210 Екатеринбург — Москва, отправление из Екатеринбурга 8 января, из Москвы 9 января.

Напомним, в Свердловской области на новогодние каникулы ждут около 200 тысяч туристов из регионов России.