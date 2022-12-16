Темы дня

Общество / Авто и транспорт
16 декабря 2022, 18:40

СвЖД вводит дополнительные поезда на праздники

  Валерия Белякова
Поезд

Пиковыми датами для отправки перед Новым годом станут 29 и 30 декабря. Фото: Полина Зиновьева

На Свердловской железной дороге (СвЖД) вводят дополнительные поезда в преддверии Нового года и Рождества. Составы будут задействованы на самых востребованных направлениях с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года, сообщает пресс-служба СвЖД.

Ожидается, что наиболее популярными будут маршруты в Москву и Санкт-Петербург, а также в крупные региональные центры. Пиковыми датами по отправке называют 29 и 30 декабря, а также 6, 7, 8 января.

В дополнительных поездах, курсирующих по России, на период праздников для пассажиров будет создано около 4,5 миллионов мест. В РЖД отметили, что если спрос на поездки дальнего следования увеличится еще, то в составы назначенных поездов будут включать дополнительные вагоны.

Дополнительные поезда

  • № 213/214 Пермь — Москва — Екатеринбург, отправление из Перми 27 декабря, из Москвы 28 декабря;
  • № 191/192 Екатеринбург — Санкт-Петербург, отправление из Екатеринбурга 28 декабря, из Санкт-Петербурга 30 декабря;
  • № 201/202 Пермь — Москва — Екатеринбург, отправление из Перми 28 декабря, из Москвы 30 декабря;
  • № 546/545 Екатеринбург — Нижневартовск — Приобье, отправление из Екатеринбурга 28 декабря, из Нижневартовска 29 декабря;
  • № 211/212 Пермь — Москва — Тюмень, отправление из Перми 28 декабря, из Москвы 29 декабря;
  • № 205/206 Екатеринбург — Москва, отправление из Екатеринбурга 29 декабря, из Москвы 30 декабря;
  • № 221/222 Тюмень — Оренбург, отправление из Тюмени 30 декабря, 5 января, из Оренбурга 1, 7 января;
  • № 211/212 Пермь — Москва, отправление из Перми 1, 5 января, из Москвы 2, 6 января;
  • № 211/212 Тюмень — Москва — Челябинск, отправление из Тюмени 3 января, из Москвы 4 января;
  • № 211/212 Пермь — Москва — Екатеринбург, отправление из Перми 5 января, из Москвы 6 января;
  • № 546/545 Екатеринбург — Нижневартовск, отправление из Екатеринбурга 6, 8 января, из Нижневартовска 7, 9 января;
  • № 207 Екатеринбург — Пермь, отправление из Екатеринбурга 7 января;
  • № 211/212 Челябинск — Москва — Пермь, отправление из Челябинска 7 января, из Москвы 8 января;
  • № 209/210 Екатеринбург — Москва, отправление из Екатеринбурга 8 января, из Москвы 9 января.

    Напомним, в Свердловской области на новогодние каникулы ждут около 200 тысяч туристов из регионов России. 

    Областная газета Свердловской области

    Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
    Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

    Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
    16.12.2022, 19:04 / Общество
    Полицейские Екатеринбурга помогли школьникам не замерзнуть и доехать на шоколадную фабрику
    16.12.2022, 18:40 / Общество
    СвЖД вводит дополнительные поезда на праздники
    16.12.2022, 18:05 / Экономика
    В России продлили льготные ипотечные программы
    16.12.2022, 17:55 / Общество
    В Свердловской области на новогодние праздники ждут около 200 тысяч туристов
    16.12.2022, 17:25 / Общество
    Гендиректором "Областной газеты" назначен Антон Третьяков