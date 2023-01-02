Какие изменения для российских водителей вступают в силу в 2023 году

С 2023 года в РФ появятся новые госпошлины. Фото: Алексей Кунилов

С нового года в РФ меняется срок оплаты штрафов. Он увеличен с 10 дней до 20. Также на штраф, погашенный в течение 10 дней, распространяется скидка 50%.

Новые пошлины для автомобилистов

С 2023 года в РФ установлены новые госпошлины для владельцев автомобилей. Теперь придется платить:

1000 рублей за выдачу разрешения, допускающего внесение изменений в конструкцию транспортного средства, находящего в эксплуатации;

1 500 рублей за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов;

1000 рублей за продление срока действия свидетельства, дающего право перевозить опасные грузы;

1 500 рублей за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией.

Также с нового года отменяется 30%-я скидка на оплату госпошлин через портал Госуслуг.

Новые знаки и понятия

С 1 марта 2023 года вступят в силу изменения в правила дорожного движения (ПДД). В новой редакции появилось понятие "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). В него включены электрические самокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса.

Передвигаться на СИМ разрешено с максимальной скоростью 25 километров в час. При этом пользователи средств индивидуальной мобильности должны учитывать безопасность пешеходов, которые, согласно правилам дорожного движения, находятся в приоритете.

В этом году начнут применятся новые дорожные знаки "Движение автобусов запрещено", "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", "Зарядка электромобилей". Также к знаку платной парковки будет добавлена табличка с изображением монет, к знаку парковки для инвалидов — картинка инвалидного кресла.

Изменения коснутся разметки. Синими и белыми линиями начнут разделять зоны платной и бесплатной парковок.

Напомним, ранее в Екатеринбурге заявили, что разметку по новым ПДД нанесут в городе весной 2023 года.