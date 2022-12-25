В Госдуме РФ предлагают ввести туристический кешбэк для детей участников СВО

Программа детского кешбэка была впервые запущена 25 мая 2021 года. Фото: Полина Зиновьева

В Минфин РФ поступил запрос на создание резерва средств для туристического кешбэка детям, отцы которых участвуют в специальной военной операции. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Депутатам комитета Госдумы необходимо совместно с Минэкономразвития сформулировать предложение по новой мере поддержки.

"Мы преподносили это как детский кешбэк для детей тех военнослужащих, которые находятся в зонах специальной военной операции, для начала хотя бы. Я думаю, что это было услышано", — передает слова Сангаджи Тарбаева РИА Новости.

Он также отметил, что после введения туристического кешбэка для детей участников СВО меру поддержки можно будет распространить и на другие категории несовершеннолетних.

Напомним, что программа детского кешбэка была впервые запущена 25 мая 2021 года. В ее рамках граждане автоматически получают на карту "Мир" компенсацию 50 % стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей. В прошлом году благодаря программе со скидкой в детских лагерях отдохнуло свыше 400 тысяч детей.