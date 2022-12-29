Из Екатеринбурга в конце января запустят ежедневные "Ласточки" до Серова и Североуральска

По северному маршруту будут курсировать две "Ласточки" под номерами 160 и 161. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Регулярные электрички из Екатеринбурга в Серов и Североуральск запустят в конце января 2023 года. "Ласточки" будут ходить из уральской столицы на север области ежедневно.

Запуск такого маршрута стал возможен благодаря договоренностям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы СвЖД Ивана Колесникова. В региональном департаменте информполитики напомнили, что губернатор поручил свердловскому минтрансу проработать вместе со Свердловской железной дорогой вопрос продления маршрутов электропоездов на север области еще в июле 2022 года.

"Мы только что приняли на баланс два новых поезда "Ласточка", которых достаточно, чтобы организовать эти маршруты в ежедневном режиме. Время в пути не будет превышать 8 часов. Берем обязательство в течение нескольких лет сократить его на 1,5-2 часа", — пояснил Иван Колесников.

"Ласточка" будет идти до станции Бокситы и делать остановки возле Краснотурьинска, Карпинска и Лесной Волчанки. Также региональный минтранс прорабатывает вопрос с автотранспортными компаниями о синхронизации расписания автобусов, чтобы подвозить пассажиров к прибытию электрички.

По северному маршруту будут курсировать две "Ласточки" под номерами 160 и 161. Утвердить расписание и запустить новые поезда планируется в 20-х числах января.

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