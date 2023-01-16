В России подготовлен новый перечень неисправностей ТС, за которые будут штрафовать

Инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование несезонных шин. Фото: Алексей Кунилов

Новая редакция перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, подготовлена для утверждения в Правительстве РФ.

Согласно документу, инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование летних шин зимой. В частности, с декабря по февраль нельзя будет ездить на летней резине, а с июня по август — на шипованной. За нарушение предусмотрен штраф, регионы могут увеличивать длительность запрета на свое усмотрение. Данная норма есть в техническом регламенте Таможенного союза по безопасности колесных транспортных средств. Однако выписывать штрафы за данное нарушение сотрудники ГИБДД не могут, так как КоАП не ссылается на указанную норму техрегламента, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно новой редакции перечня, теперь штраф грозит также водителям, использующим нештатные ксеноновые и светодиодные фары. Они светят ярче и слепят встречные потоки. Нарушением будут считаться и неисправные фонари заднего хода, стоп-сигналы и заводской автоматический корректор фар. Неработающая антиблокировочная система ABS тоже может стать поводом для штрафа. К нарушению отнесены перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов, так как неисправности могут привести к ДТП. Также штрафы предусмотрены еще за ряд повреждений, при которых эксплуатируется транспортное средство.

Предполагается, что документ вступит в силу уже с 1 сентября.

Напомним, "Областная газета" сообщала, какие изменения для водителей вступают в силу в 2023 году.