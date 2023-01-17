В проект реконструкции старейшего участка ЕКАД внесли изменения

Завершить реконструкцию съезда и открыть движение по нему планируют к июлю 2023 года. Фото: Яндекс.Карты

В регионе изменили проект реконструкции одного из съездов на старейшем участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Необходимость в этом возникла, чтобы обеспечить удобный и безопасный доступ в садовые товарищества, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Съезд с ЕКАД, ведущий на дублер Сибирского тракта, был закрыт на реконструкцию в сентябре 2022 года. На участке от седьмого до девятого километров потребовалось провести дополнительную работу. В проект были внесены коррективы, документ получил новое положительное заключение госэкспертизы, сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области.

Для автомобилистов будет сделан удобный заезд и выезд из садов Долинка, Ласточка, Солнечный и поселка Семь Ключей. Параллельно с кольцевой дорогой возведут местный проезд, где установят освещение и сделают тротуары для пешеходов.

Из-за дополнительных работ увеличены сроки сдачи объекта. Сейчас на реконструируемом съезде подготовлено земляное полотно из скального грунта. Дорожная одежда и покрытие будут сделаны, когда потеплеет. Движение планируют открыть к июлю 2023 года.

Сейчас на участке действует временная схема проезда, по которой можно попасть на дублер Сибирского тракта через транспортную развязку на пересечении ЕКАД — ул. Владимира Высоцкого. Для безопасности движения установлен светофор.

Напомним, что реконструкцию участка ЕКАД от Челябинского до Тюменского тракта проводят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Перед новым годом на старейшем участке кольцевой автодороги открыли обновленный мост.