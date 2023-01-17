В поселке Махнево построили мост при поддержке губернатора

Новый мост в Махнево связал две части поселка. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Капитальный мост через реку Тагил связал две части поселка Махнево. Новый путепровод возвели благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.

"В паводок практически на месяц половина поселка была отрезана от социальных объектов — больницы, школы, магазинов и т. д. Подрядчик не подвел, за короткие сроки было сделано все качественно, с подходами и освещением. Теперь люди точно не будут замечать паводок. Кроме того, строительство этого моста — это большие возможности для развития местных предприятий деревообрабатывающих и сельскохозяйственных", — сказал на открытии моста первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Старый автомобильный мост был построен в 1971 году, со временем он разрушился от чрезмерных нагрузок. О проблемной переправе губернатору рассказали журналисты на пресс-конференции в 2020 году. Глава региона подтвердил, что из бюджета Свердловской области будут выделены средства на возведение нового моста.

"Мост нам был необходим, как воздух. Это по сути для махневцев главная транспортная артерия, соединяющая их со всем внешним миром. И еще одно преимущество: мост идет в обход поселка и жителям не будет мешать большегрузный транспорт, который теперь будет ходить часто. У нас запланировано большое дорожное строительство, в частности приступаем к ремонту дороги от Мугая до Махнево, весь большегрузный транспорт будет ходить по этому мосту. Спасибо всем, кто причастен к строительству моста, спасибо губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву", — сказал глава Махневского муниципального образования Алексей Корелин.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Длина моста вместе с подъездными путями составляет 1,1 километра. Из областного бюджета на строительство было направлено 327 миллионов рублей.

"Работа была здесь очень сложная. Трудно было устанавливать опоры, потому что очень много воды — река и водохранилище. Но наши строители со всем справились. Работы не останавливались ни на день. Теперь этот мост прослужит 100 лет",— рассказала исполнительный директор ООО "Уралдортехнологии" Светлана Тамбовцева.

Евгений Куйвашев уделяет особое внимание развитию инфраструктуры в отдаленных деревнях и поселках. По поручению главы региона министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области разработало подпрограмму, в рамках которой должны быть приведены в нормативное состояние все сельские мосты и увеличен вдвое объем ремонтов.

Ранее дорожники внесли изменения в проект реконструкции одного из съездов на старейшем участке ЕКАД.