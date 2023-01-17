По инициативе губернатора 20 января стартуют ежедневные рейсы "Ласточки" в северные города Свердловской области

Время в пути составит 7,5 часов. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская железная дорога (СвЖД) 20 января запускает ежедневные рейсы "Ласточек" по маршруту Екатеринбург — Серов — Бокситы (город Североуральск). Время в пути составит 7,5 часов.

Инициативу губернатора Евгения Куйвашева по запуску ежедневных электричек на север Свердловской области ранее поддержал глава СвЖД Иван Колесников.

"Ласточка" будет делать остановки на станциях: остановочный пункт ВИЗ, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля, Лобва, Серов, Краснотурьинская, Лесная Волчанка.

Поезд № 7076 будет выезжать со станции Бокситы в 4:15, прибывать в Серов в 6:02, а в Екатеринбург — в 11:44. Обратный поезд № 7075 будет выдвигаться из уральской столицы в 16:00, из Серова — в 21:56 и приезжать в Североуральск в 23:30.

Ранее добраться до станции Бокситы из Екатеринбурга можно было только с пересадкой в Серове на междугородний автобус. Запуск новых поездов позволил сократить этот путь на 2 часа. Для жителей северных городов Свердловской области теперь доступно регулярное скоростное железнодорожное сообщение со столицей Урала.

В департаменте информполитики региона отметили, что до конца января стоимость билета от Екатеринбурга до Боксит будет составлять 883 рубля. При этом будут действовать все виды льгот, установленных для проезда в пригородном железнодорожном транспорте.