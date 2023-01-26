На Среднем Урале усилят охрану "Ласточек"

В Свердловской области "Ласточки" становятся жертвами вандалов. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году на Свердловской железной дороге (СвЖД) зафиксировали почти 80 случаев, в которых от рук вандалов пострадали "Ласточки". Злоумышленники рисовали в поездах граффити и закидывали вагоны камнями.

"Совместно с сотрудниками полиции и охранными структурами усиливаем борьбу с правонарушениями на железнодорожном транспорте", — сообщили в пресс-службе СвЖД.

Сотрудники компании призывают граждан помочь защитить электрички от погромов. Пассажиров просят о злоумышленниках сообщать в полицию и работникам железной дороги. Родителям рекомендуют провести разъяснительные беседы с подростками и напоминают, что за вандализм предусмотрены административная и уголовная ответственность.

В компании добавили, что из-за действий вандалов вместо обновления парка вагонов приходится тратить средства на внеплановые ремонты.

Напомним, с 20 января в Свердловской области запустили "Ласточки" по маршруту Бокситы — Серов — Екатеринбург. Первым рейсом воспользовались 135 человек.