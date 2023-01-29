Екатеринбуржцы поддержали развитие велоинфраструктуры в отдаленных районах города

На велосипедах передвигаются 75% респондентов. Фото: Галина Соловьева

Мэрия уральской столицы подвела итоги опроса, посвященного развитию велоинфраструктуры, на платформе "Активный Екатеринбург". По результатам голосования, 49% считают необходимым в первую очередь связать велодорожками все районы Екатеринбурга.

Больше половины респондентов считают необходимым организовать безопасные условия для передвижения на велосипедах в селах и поселках. 47% опрошенных хотят, чтобы велодорожки были на всех улицах города, остальные 53% проголосовали за создание основного велокаркаса, который будет проходить либо по магистральным, либо по второстепенным комфортным улицам Екатеринбурга.

За строительство велодорожек в парках проголосовали 46% респондентов, а за дорожки на набережных — 64%. При этом 38% участников опроса предлагают принимать решение о размещении велодорожек в зависимости от принадлежности общественного пространства. В случае с набережными этот показатель составляет 27%.

Как отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на велосипедах передвигаются 75% респондентов.

Напомним, что в феврале прошлого года мэрия столицы Урала пришла к решению по оптимизации системы уличного движения с участием велосипедистов. Все велодорожки на улицах уральской столицы, в том числе и на перекрестках, будут выделенными и непрерывными.