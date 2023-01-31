После обращения к губернатору у жителей Сысертского городского округа появятся новые автобусы

В Сысертском округе появятся новые автобусы. Фото: Полина Зиновьева

Автобусы большого класса на газомоторном топливе должны появиться на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Сысертский городской округ с Екатеринбургом. Такая возможность проработана по поручению Евгения Куйвашева после того, как на прямую линию к нему обратились местные жители.

Во время прошлогодней прямой линии с губернатором преподаватель сысертской школы искусств Дмитрий Ильин задал вопрос о частых опозданиях муниципальных автобусов, нарушении расписания и качестве транспортного обслуживания.

"У нас сегодня все перевозчики работают в единой электронной системе. Мы видим, есть ли отставание от графика, специалисты минтранса отслеживают работу межмуниципальных перевозчиков <…>. В целом сегодня сбоев по расписанию транспорта становится с каждым годом все меньше. Поэтому мы с этим случаем обязательно разберемся", — ответил Евгений Куйвашев.

Главой региона было дано поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства скорректировать расписание автобусов и следить за четкостью его выполнения.

Региональный минтранс совместно с Управлением автомобильных дорог Свердловской области с помощью региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса провели мониторинг работы пассажирского транспорта, отследили динамику пассажиропотока и наполнение автобусов, их следование маршруту.

Выяснилось, что в ноябре 2022 года после снегопадов действительно стали регистрироваться отставания от графиков. Водители выбирали скорость движения исходя из погодных условий, из-за этого срывался график движения автобусов. Специалисты управления вместе с перевозчиком скорректировали расписание и договорились, что уже к середине февраля 2023 года на сысертском направлении будет предусмотрен резервный автобус на случай непредвиденных ситуаций.

Кроме того, чтобы повысить качество обслуживания на таком популярном направлении, перевозчик планирует приобрести несколько автобусов большого класса с газомоторным двигателем, оборудованных для перевозки маломобильных пассажиров. Возможно, новые машины поступят уже к лету, когда из-за дачного сезона количество пассажиров увеличится. Большие автобусы могут появиться на маршрутах № 160А, 160Б, 161, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, региональный минтранс совместно с Управлением автодорог регулярно обследуют существующие маршруты, замеряют пассажиропоток, проверяют состояние автобусов. Благодаря этой работе прошлым летом по поручению губернатора выполнили просьбу жителей Сысертского городского округа и ввели новый автобусный маршрут № 123, а также усовершенствовали маршрут № 134. Они разработаны с расчетом, чтобы жителям Сысерти, Большого Истока и других населенных пунктов было удобнее добираться до нужного места.

Ранее сообщалось о том, что Евгений Куйвашев снизил цену на проезд в электричках в Екатеринбурге до 35 рублей.