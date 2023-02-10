В Госдуму внесли законопроект о покупке автомобиля за счет средств маткапитала

Согласно законопроекту, средства маткапитала можно будет тратить на покупку автомобиля отечественного производства. Фото: Алексей Кунилов

Законопроект, расширяющий возможности использования средств материнского капитала, внесен в Госдуму РФ. С инициативой выступила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на приобретение автомобиля, используемого для перевозки пассажиров и имеющего не более восьми пассажирских мест, произведенного на территории Российской Федерации и ранее не находившегося на регистрационном учете", — обозначено в тексте законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы.

Подразумевается, что автомобиль будет оформляться в собственность женщины, родившей или усыновившей третьего ребенка (ребенка-инвалида) или последующих детей. Машину, купленную на средства маткапитала, в течение трех лет с момента регистрации нельзя будет продать или подарить.

Авторы законопроекта добавляют, что среди родителей вопрос приобретения транспортного средства за счет материнского капитала остается одним из самых популярных. Многодетные семьи заинтересованы в покупке автомобиля, в особенности проживающие в отдаленных населенных пунктах, где слабо развита сеть общественного транспорта, так как у них появится возможность возить детей в школу, кружки и секции.

Напомним, с 1 февраля в России проиндексированы больше 40 выплат и пособий, в том числе и маткапитал.