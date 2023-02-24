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Общество / Авто и транспорт
24 февраля 2023, 12:38

В электричках Екатеринбурга начал действовать единый городской тариф

Электричка

Для пассажиров сохранены все льготы на проезд в городских электричках Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов

Единый тариф в 35 рублей начал действовать сегодня во всех электричках, курсирующих в пределах муниципального образования "город Екатеринбург".

Дальность поездки не влияет на цену билета. Тариф в городских электричках 35 рублей действует на семи направлениях в границах железнодорожных станций:

  • Шувакиш,
  • Березит,
  • Глубокое,
  • Аэропорт Кольцово,
  • разъезд Приисковый,
  • 1639 км,
  • Северка.

Также для пассажиров действительны все льготы на проезд.

Напомним, в январе 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании единого городского тарифа (ЕГТ) для пассажиров электричек, курсирующих в Екатеринбурге. Объединение тарифных зон в пределах областного мегаполиса стало одним из шагов по формированию Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, которое называют "наземным метро". В рамках его создания железнодорожные перевозки будут встроены в городскую среду. Благодаря этому в дальнейшем нагрузка на улично-дорожную сеть снизится, а жители и гости города получат более безопасный, быстрый и комфортный вид транспорта.

Ранее "Областная газета" сообщала, в пределах каких остановок и станций СвЖД проезд в екатеринбургских электричках стоит 35 рублей.

Областная газета Свердловской области

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