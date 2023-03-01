Больше полумиллиона пассажиров за полгода перевез верхнепышминский трамвай

На маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма работают низкопольные трамваи "Львята". Фото: Алексей Кунилов

За полгода новым трамвайным маршрутом Екатеринбург — Верхняя Пышма воспользовались 550 тысяч человек. Наибольший пассажиропоток пришелся на зиму, работающие на линии "Львята" перевезли 245 тысяч свердловчан, сообщает компания-перевозчик "Верхнепышминский трамвай", обслуживающая маршрут.

Большую часть поездок — 85,3% — пассажиры оплачивали банковской картой, еще 5,9% пришлись на оплату "Е-картой".

"Приближенность Верхней Пышмы к уральской столице позволила многим горожанам оптимизировать привычный маршрут дом — работа. Сегодня жители обоих городов используют трамвай для поездок в выходные дни как в торговые центры Екатеринбурга, так и в обратную сторону — в музейный комплекс УГМК, Верхнепышминский исторический музей, Манин парк", — рассказал глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.

Отметим, что на единственном в стране межмуниципальном маршруте работают современные низкопольные трамваи "Львята". Они оснащены валидаторами для оплаты проезда, USB-розетками, системой климат-контроля. Салон оборудован системой видеонаблюдения, которая позволяет водителю следить за посадкой и высадкой пассажиров. Для маломобильных жителей предусмотрена откидная аппарель.

В компании-перевозчике добавили, что трамвай двигается по выделенной линии, быстрее преодолевая путь в часы пик на дорогах.

Напомним, межмуниципальный трамвайный маршрут Екатеринбург – Верхняя Пышма был запущен 31 августа 2022 года.