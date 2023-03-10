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Общество / Авто и транспорт
10 марта 2023, 09:48

На трассе Пермь — Екатеринбург вторые сутки скапливается транспорт

Трасса

На участке трассы Пермь — Екатеринбург ограничена скорость движения. Фото: Павел Ворожцов

На Пермском тракте перед развязкой, ведущей в Первоуральск, автомобилисты стоят в пробке. По данным сервиса Яндекс.Карты, ее длина превышает 2,5 километра.

Причиной транспортного затора стали дорожные работы, которые проводят сразу не нескольких участках трассы Пермь — Екатеринбург.

В частности, с 326-го по 301-й километры (район развязки на Первоуральск) ведется капитальный ремонт. Действует ограничение скорости до 70 км/ч. По данным ФКУ "Уралуправтодор", работы продолжатся до 1 сентября 2024 года.

Дорожные работы проводят на трассе с 326-го по 322-й километры, водителей, двигающихся в сторону Екатеринбурга, просят заранее планировать маршрут и быть внимательными в пути. Ограничения на этом участке дороги будут действовать сегодня до конца дня.

Фото: сервис Яндекс.Карты

При необходимости на трассу выводят патрули ГИБДД, которые регулируют транспортные потоки.

Напомним, в этом году на трассе Пермь – Екатеринбург, которая является частью скоростного маршрута Казань — Екатеринбург, отремонтируют 14 мостов и путепроводов.

Областная газета Свердловской области

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