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Общество / Авто и транспорт
17 марта 2023, 18:40

На участке трассы Пермь — Екатеринбург с 20 марта вводят реверсивное движение

Ремонт дороги

На трассе будут ремонтировать путепровод через ж/д пути. Фото: Полина Зиновьева

20 марта на 200-м километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, между Бисертью и Ачитом, стартует капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Проезжая часть на участке будет расширена до 4 полос, а грузоподъемность сооружения доведена до современных нагрузок.

Ориентировочно, работы продлятся до ноября текущего года. Все это время на участке дороги будет действовать реверсивное движение, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

Регулировать движение будут с помощью светофора, режим которого настроят под интенсивность потока транспорта.

Водителей просят следить за информацией о перекрытиях через онлайн-карты, заранее выстраивать маршруты и по возможности предусматривать пути объезда. При нештатных ситуациях на дороге для автомобилистов доступен круглосуточный номер диспетчерской 8 800 200-63-06.

Напомним, в ближайшее время на Пермском тракте стартует капремонт еще 8 искусственных сооружений на отрезке длиной более 100 километров. Всего на трассе Пермь — Екатеринбург отремонтируют 14 мостов и путепроводов.

Областная газета Свердловской области

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