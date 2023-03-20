Пассажирские автобусы проверит Госавтоинспекция в Екатеринбурге

Операция "Автобус" пройдет в Екатеринбурге с 20 по 22 марта. Фото: Галина Соловьева

С 20 по 22 марта ГИБДД проводит в Екатеринбурге операцию "Автобус". В течение трех дней госавтоинспекторы проверят пассажирские рейсовые автобусы.

Мероприятие направлено на профилактику аварийности, пресечение нарушений правил дорожного движения (ПДД), выявление нелегальных мигрантов, работающих на рейсовом транспорте, и недопущение незаконных пассажирских перевозок.

"В ходе профилактического мероприятия будут проведены проверки водителей и кондукторов автобусов на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации", — сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Также ГИБДД проверит техническое состояние автобусов. У водителя, работающего на маршруте, должны быть лицензия и путевая документация. Особое внимание уделят проверке автобусов, перевозящих организованные группы детей.

Напомним, с начала 2023 года ГИБДД выявила более 2,5 тысяч нарушений при перевозке детей в Свердловской области.