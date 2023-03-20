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20 марта 2023, 17:38

В России продлили срок действия истекающих в 2023 году водительских удостоверений

Водительское удостоверение

Срок действия водительских удостоверений, истекший в 2022–2023 г., продлен на три года. Фото: Валерия Белякова

На территории России продлен на три года срок действия водительских удостоверений, который истек в 2022 году или истекает в 2023 году, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года", — сказал глава ведомства.

Срок действия продлен для снижения административной нагрузки на органы МВД.

Отмечается, если права перестали быть действительными раньше 1 января 2022 года, то владельцу придется заменить документ.

Напомним, ранее за новыми регионами России для автомобильных госномеров закрепили коды 80, 81, 84 и 85. 

Областная газета Свердловской области

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