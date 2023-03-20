В России продлили срок действия истекающих в 2023 году водительских удостоверений

На территории России продлен на три года срок действия водительских удостоверений, который истек в 2022 году или истекает в 2023 году, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.
"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года", — сказал глава ведомства.
Срок действия продлен для снижения административной нагрузки на органы МВД.
Отмечается, если права перестали быть действительными раньше 1 января 2022 года, то владельцу придется заменить документ.
Напомним, ранее за новыми регионами России для автомобильных госномеров закрепили коды 80, 81, 84 и 85.