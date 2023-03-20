На ЕКАД образовалась многокилометровая пробка

Свидетели аварии до приезда спасателей пытались самостоятельно достать пострадавшего водителя из машины. Фото: сообщество "Автолюбители #А66. Екб и Свердловская область" в соцсети "ВКонтакте"

Екатеринбургская кольцевая автодорога (ЕКАД) встала в пробку на участке от пересечения с Березовским трактом до развязки с дублером Сибирского тракта. По данным сервиса Яндекс.Карты, длина затора — около 11,7 километра.

Неподалеку от улицы Кольцевой в Екатеринбурге столкнулись две фуры. Еще одно ДТП произошло на 11 километре ЕКАД.

В сообществе "Автолюбители #А66. Екб и Свердловская область" в соцсети "ВКонтакте" очевидцы написали, что на дороге в районе развязки с дублером Сибирского тракта произошло ДТП с участием грузового автомобиля и легковой автомашины Renault.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга "Областной газете" подтвердили информацию об автоаварии и сообщили, что водитель Renault в результате столкновения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану левой теменной области и закрытый перелом ребер слева. Пассажирка легкового автомобиля также получила травмы.

По предварительной информации, автомобили двигались по ЕКАД в сторону Березовского, водитель Renault начал разворот, не убедившись в безопасности маневра.

На момент подготовки публикации данных по второму ДТП в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга не поступало.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортными средствами, строго соблюдать правила дорожного движения (ПДД), в том числе предоставлять преимущество другим машинам в соответствии с ПДД.

Напомним, ранее на трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погибла 28-летняя женщина.