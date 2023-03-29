В Екатеринбург доставили два белорусских троллейбуса

Всего для Екатеринбурга приобрели 50 троллейбусов. Фото: telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова

В столицу Среднего Урала прибыли первые 2 троллейбуса из 50, которые муниципалитет приобрел для обновления парка общественного транспорта. Машины доставили с минского завода "Белкоммунмаш", сообщил в своем telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Сегодня к нам поступает пополнение принципиально нового технического уровня, которое обеспечит пассажирам высочайший комфорт: пандусы для маломобильных граждан, низкие полы, кондиционеры и USB-зарядки", — написал Алексей Орлов.

Новые троллейбусы планируют выпустить на маршруты, связывающие Академический район и горбольницу № 7, а также железнодорожный вокзал с Химмашем. Новые модели смогут передвигаться по участкам без контактной сети за счет удлиненного автономного хода.

Мэр Екатеринбурга отметил, что последний раз троллейбусный парк в городе обновлялся больше 10 лет назад. Алексей Орлов добавил, что приобрести новый транспорт получилось благодаря усилиям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и федеральной поддержке.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга утвердил проекты развития трамвайной линии в Академический район.