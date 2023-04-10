В Екатеринбурге оборудуют около 100 стоянок для электросамокатов

В июне на улицах столицы Урала нанесут разметку для электросамокатов и оборудуют для них около 100 специализированных стоянок, об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков.
"Стоянки будут обозначаться белой разметкой. Наносить краску мы начнем примерно в июне: к этому моменту мы изучим ландшафт уральской столицы, чтобы выбрать наиболее подходящие места для парковок, согласуем проекты и подготовим документы. Всего на территории города появится примерно 100 стоянок", — уточнил Владимир Галаков.
Парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут созданы в наиболее популярных для их аренды местах:
- у железнодорожных станций, входов в метро, вокзалов;
- у торговых центров;
- около парков и скверов;
- рядом с крупными перекрестками.
Стоянки под электросамокаты не будут размещать у остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, под автомобильными мостами.
Владимир Галаков добавил, что в следующем году в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки, которые должны быть на пути следования СИМ. Для интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую среду в Екатеринбурге продолжат работу по развитию сети велодорожек. Сегодня их протяженность составляет более 30 километров.
К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относятся электросамокаты весом до 35 кг с максимальной скоростью до 25 км/ч. СИМ должны быть оборудованы тормозной системой, иметь фары белого и красного цветов. Передвигаться на них можно по велодорожкам, там, где их нет, — разрешено ездить по тротуарам.
Напомним, в России хотят ввести курс безопасной езды на электросамокатах для детей.