В Екатеринбурге презентовали новые троллейбусы с автономным ходом

В Екатеринбург поступило 6 новых троллейбусов с автономным ходом. Фото: telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова

В столицу Урала поступили 6 новых троллейбусов с автономным ходом, которые муниципалитет приобрел в Белоруссии. Транспорт будет работать на маршрутах № 4 и 37, на линию его планируют вывести в мае, сообщил на брифинге заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

"Четыре троллейбуса отправятся на Щорса, два — в Орджоникидзевский район. Седьмой троллейбус находится в пути между Минском и Екатеринбургом. Всего планируется поставка 50 троллейбусов, контрактные обязательства — до конца ноября", — рассказал Алексей Бубнов.

Вице-мэр добавил, что после того как поступит вся партия из 50 троллейбусов, их перераспределят по маршрутам. Ожидается, что ежемесячно производители будут направлять в Екатеринбург по несколько единиц нового транспорта.

Также Алексей Бубнов заявил, что в перспективе город планирует обновить весь подвижной состав трамвайно-троллейбусного парка.

Напомним, первые 2 новых троллейбуса из 50 поступили в Екатеринбург в конце марта.