Мотобатальон ГИБДД приступил к патрулированию свердловских дорог

Мотобатальон вышел на патрулирование дорог в Свердловской области. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Специализированный мотобатальон ДПС УГИБДД МВД России по Свердловской области приступил к несению службы. Его сотрудники уже начали патрулирование на дорогах.

Работа мотобатальона направлена на соблюдение правил дорожной безопасности, проверку водителей мотоциклов на наличие регистрационных документов, удостоверений и необходимой экипировки. Особое внимание уделяется предупреждению фактов управления мототранспортом несовершеннолетними и нетрезвыми людьми, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

По данным Госавтоинспекции, в 2023 году на Среднем Урале произошло 14 ДТП с участием мотоциклов, погиб 1 человек, еще 16 получили травмы.

Видео: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

В 2022 году в Свердловской области произошло 176 аварий с мотоциклами, в которых погибли 18 человек, травмированы 178 граждан, из них 14 — дети. Чаще всего ДТП происходят из-за несоблюдения скоростного режима, очередности проезда, дистанции между транспортными средствами.

За прошлый год госавтоинспекторы пресекли 3 158 нарушений правил дорожного движения, которые допустили водители мотоциклов в Свердловской области.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге оборудуют около 100 стоянок для электросамокатов.