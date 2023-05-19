Благодаря федеральным программам 60% пассажирского автопарка Среднего Урала работает на газе

В Нижнем Тагиле проходит конгресс "Газомоторное топливо — экологичное топливо". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

60% пассажирского автопарка Свердловской области работает на газомоторном топливе, а Нижний Тагил является лидером среди городов России по обеспеченности газомоторным топливом на душу населения. Это стало возможным благодаря федеральным программам, сообщает департамент информационной политики региона.

В рамках экологической недели в Нижнем Тагиле проходит конгресс "Газомоторное топливо — экологичное топливо". Его участники обсуждают вопросы внедрения газомоторной техники и снижения загрязняющих выбросов.

За последние 10 лет в Свердловской области приобрели более 300 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Закупка произведена в том числе благодаря национальным проектам "Безопасные качественные дороги" и "Экология" (включает проект "Чистый воздух"). Транспорт и коммунальная техника, работающие на газу, позволяют существенно сократить объем вредных выбросов в атмосферу.

В Нижнем Тагиле все автобусы муниципальных маршрутов используют сжатый газ. В городе работают 4 крупные заправочные станции. Также Нижний Тагил входит в число 12 городов России, которые являются активными участниками программы "Чистый воздух". По ней в 2022 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил Нижнему Тагилу более 800 миллионов рублей на приобретение новых трамваев. Муниципалитет ведет планомерную работу по снижению количества вредных выбросов в атмосферу.

"Промышленные предприятия реализуют большой комплекс мероприятий по уменьшению выбросов от технологического производства. При поддержке регионального правительства мы проводим работу по снижению выбросов от коммунальных предприятий, а также общественного автотранспорта", — отметил заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Во время конгресса участникам рассказали о современной газомоторной технике, ее ассортименте и сферах, где она применяется. Также были подняты вопросы перевода на газ спецтранспорта, в том числе дорожно-строительной и коммунальной техники.

Напомним, для Свердловской области по новой программе господдержки будет закуплено более двухсот автобусов.