Для Свердловской области по новой программе господдержки будет закуплено более двухсот автобусов

Господдержка позволит ускорить реализацию программ импортозамещения и обновить региональный автопарк. Фото: Галина Соловьева

Автопредприятия смогут принять участие в закупке по льготной лизинговой схеме благодаря заявке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на участие в госпрограмме, поддержанной федеральным Минтрансом. Планируется закупить более 200 автобусов.

Федеральная программа "Приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта для последующей передачи в лизинг" предполагает закупку автобусов отечественного производства. Это позволит ускорить реализацию программ импортозамещения, обновить региональный автопарк, улучшить транспортное обслуживание, а также добиться роста объемов пассажирских перевозок. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, в Минтранс в начале весны была направлена заявка на участие в федеральной программе за подписью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и глав участвующих муниципальных образований. Сейчас соглашения между перевозчиками и Государственной транспортной лизинговой компанией находятся в процессе согласования.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, в льготной программе, рассчитанной на 2023–2024 годы, участвуют 14 свердловских компаний-перевозчиков.

Ожидается, что автопредприятия Екатеринбурга, Березовского, Верхотурья и Красноуральска по льготной схеме приобретут 237 автобусов большого и среднего класса, которые оборудованы для перевозки маломобильных граждан. 97 из них поступят в автопарки в 2023 году, 140 — в 2024 году. Из 97 автобусов 42 будут обслуживать маршруты Первоуральск — Ревда, Екатеринбург — Сысерть, Екатеринбург — Арамиль, Екатеринбург — Березовский. ЕМУП "Гортранс" получит 35 машин для городских маршрутов. Соответствующие соглашения прорабатываются.

Российские перевозчики приобретут 4 130 автобусов среднего, большого и особо большого класса. На эти цели Государственная транспортная лизинговая компания направила 44 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых белорусских троллейбусов.

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