С Урала на побережье Черного моря пустят дополнительные поезда

Купить билет на летний поезд можно за 90 суток до отправки. Фото: Владимир Мартьянов

Дополнительные поезда к Черному морю назначены на Свердловской железной дороге (СвЖД). Поезда будут отправляться из регионов Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба СвЖД.

Составы добавлены в расписание на период с июня по август, они пройдут через Екатеринбург по следующим маршрутам:

№ 290/289 Екатеринбург — Анапа,

№ 523/524 Екатеринбург — Имеретинский Курорт,

№ 525/526 Екатеринбург — Новороссийск,

№ 522/521 Приобье — Новороссийск,

№ 497/498 Нижневартовск — Анапа — Тюмень,

№ 557/558 Тюмень — Анапа,

№ 557/503 Тюмень — Анапа — Уфа,

№ 499/493 Тюмень — Анапа — Ульяновск,

№ 499/500 Тюмень — Анапа — Новый Уренгой,

№ 589/590 Тюмень — Имеретинский Курорт,

№ 589/590 Тюмень — Имеретинский Курорт — Уфа.

В компании добавили, если потребуется, то в составы будут включены дополнительные вагоны. Также при повышенном спросе могут быть назначены новые дополнительные поезда.

В общей сложности за лето на поездах, следующих из регионов УрФО на Черноморское побережье, планируют перевезти не менее 330 тысяч пассажиров. Приобрести билеты на летние поезда можно за 90 суток до даты отправления.

Напомним, в этом году почти 4,5 тысячи свердловских детей поедут отдыхать в Анапу на "Поезде здоровья".