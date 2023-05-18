"Поезд здоровья" увезет на Черное море почти 4,5 тысячи юных уральцев

Отправка детей на каждую из четырех смен на "Поезде здоровья" будет осуществляться в два потока. Фото: Полина Зиновьева

4 441 школьник из Свердловской области уедет отдыхать в Анапу на "Поезде здоровья". Отправка детей на каждую из четырех смен будет осуществляться в два потока, сообщает пресс-служба свердловского Заксобрания.

"Мы планируем отправить на Черное море в рамках проекта "Поезд здоровья" 4 441 ребенка. Это значительное увеличение по сравнению с прошлыми годами", — отметила на завершающем заседании оргкомитета по реализации социального проекта "Поезд здоровья" в 2023 году председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Сначала в Анапу отправится один железнодорожный состав, на следующий день — второй. В прошлые годы на каждую из смен отправлялся только один поезд с детьми.

В пути школьников будут сопровождать медики и вожатые. Отмечается, что в составы включено 13 плацкартных вагонов, 3 вагона-ресторана и 1 штабной вагон. По прибытии детей расселят в корпусе "Сокол" санаторно-оздоровительного комплекса "Жемчужина".

В этом году на оплату путевок на Черное море и проезд до него в рамках проекта "Поезд здоровья" в бюджете Свердловской области предусмотрели 350 миллионов рублей. Проект в регионе реализуется с 2010 года.

"Думаю, что дети вернутся с отдыха и оздоровления на Черном море с самыми яркими впечатлениями и наилучшими воспоминаниями", — отметила Людмила Бабушкина.

Напомним, Евгений Куйвашев назвал отдых детей из пострадавших от огня свердловских территорий приоритетным в летней оздоровительной кампании.

Еще по теме: