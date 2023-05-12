По просьбе родителей из Сосьвы и Таежного Евгений Куйвашев поручил организовать при местных школах детские лагеря

При школах Сосьвы и Таежного организуют детские лагеря. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству образования и молодежной политики региона взять на особый контроль отдых и оздоровление детей из пострадавших от огня муниципалитетов. Некоторые из родителей не захотели разлучаться с детьми и попросили организовать при школах детские лагеря на все три смены.

Отдых в таком формате будет организован с 5 июня. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, по поручению Евгения Куйвашева, которое он дал в конце апреля в ходе рабочего визита в Сосьву и Таежный, семьям погорельцев были предложены бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории. Поступило 80 заявок.

Ранее по поручению Евгения Куйвашева путевки на отдых получили 80 детей из пострадавших от пожаров свердловских муниципалитетов.

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