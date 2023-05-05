По поручению Евгения Куйвашева путевки на отдых получили 80 детей из пострадавших от пожаров свердловских муниципалитетов

Несколько детей отправлены в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья в Москве. Фото: Борис Ярков

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 80 детям из пострадавших от пожаров населенных пунктов предоставили путевки на отдых и оздоровление. С 1 июня детей примут в загородных санаториях и оздоровительных лагерях, сообщает департамент информационной политики региона.

Евгений Куйвашев на встречах с жителями пострадавших территорий отметил, что, пока идет восстановление населенных пунктов, дети смогут провести летние каникулы в санаториях и лагерях. Губернатор поручил кабмину обеспечить семьи бесплатными путевками.

Такой возможностью решили воспользоваться родители 80 детей, из них 57 — будут находиться три смены в загородных лагерях Сосьвинского городского округа "Солнышко" и "Восход".

Провести все лето в таком же формате смогут дети в лагерях Серовского, Карпинского, Краснотурьинского и Североуральского городских округов: "Чайка", "Светлячок", "Солнечный", "Детский оздоровительный загородный лагерь имени Володи Дубинина". 23 малыша с одним из родителей будут направлены на отдых в областной санаторий. Остальные семьи могут в любое время подать заявку на бесплатную путевку в лагерь для своих детей.

Ранее Президент России Владимир Путин 2 мая во время доклада Евгения Куйвашева о мерах по ликвидации последствий пожаров в свердловских населенных пунктах и поддержке пострадавших поручил проработать вопрос дополнительного оздоровления детей из семей погорельцев на базе федеральных учреждений.

"Но я бы попросил тогда социальные службы и социальный блок Правительства, Татьяна Алексеевна [Голикова], вас, подумать на тему о том, что и как можно сделать для того, чтобы во время оздоровительного детского отдыха детей из этих регионов, как мы и делали в подобных случаях ранее, направить на отдых в наши соответствующие детские учреждения", — сказал в ходе совещания Владимир Путин.

По инициативе Минздрава РФ 4 мая в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей отправились несколько пострадавших от пожаров. В столице школьникам проведут полное обследование и восстановительное лечение.

Напомним, сейчас в Сосьве ведутся восстановительные работы.

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