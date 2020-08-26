В Верхней Салде Комсомольский сквер обрёл вторую молодость

Раиса Головлёва приходит в сквер как на встречу с комсомольской юностью. Фото: Галина Соколова

Жители Верхней Салды получили ко Дню города замечательный подарок. 25 августа в восточном микрорайоне города торжественно открыли Комсомольский сквер. Эта общественная территория стала лидером голосования жителей и вошла в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Теперь по обновлённым дорожкам даже в дождь гуляют поседевшие комсомольцы 1970-х, создавшие когда-то этот сквер, а также их дети и внуки.

Комсомольский сквер в Верхней Салде уже окрестили стройкой года. Во-первых, это единственный объект, выполненный нынче по приоритетному проекту «Формирование комфортной среды». Во-вторых – самый дорогой. Стоимость работ составила более 18 миллионов рублей: 16,6 миллиона были выделены из областного и федерального бюджетов, 1,8 миллиона взял на себя муниципалитет.

И главное – сквер в 1978 году создали комсомольцы Верхнесалдинского металлообрабатывающего завода (сейчас ВСМПО-Ависма) между заводских пятиэтажек. Высадив деревья и кустарники, молодые заводчане создали аллею. Украсила место для прогулок стела, покрытая алюминиевым профилем, с надписью: «Аллея имени 60-летия ВЛКСМ».

– Нашему цеху №6 было поручено шефство над аллеей. Я в эти годы была председателем цехкома, – рассказывает салдинка Раиса Головлёва, - мы выходили бригадами на субботники. Наводили порядок, ухаживали за яблонями, сиренью, боярышником. Здесь всегда было многолюдно.

– Мы очень любили с супругом Петром Александровичем здесь гулять и в молодости, и в пожилые годы, ведь прожили вместе 55 лет. Каждое деревце здесь знали, – добавляет бывшая сотрудница заводской типографии Валентина Смирнова.

С упразднением комсомола закончилось и шефство над сквером. Он потерял свою привлекательность: деревья и кусты разрослись, асфальт потрескался, стела обветшала. Требовался масштабный ремонт. По многочисленным просьбам жителей общественная территория этим летом была реконструирована. Поседевшие комсомольцы рвались помочь строителям, но те их услугами не воспользовались, так как всё должно быть строго по проекту.

К 25 августа все работы были завершены: уложена тротуарная плитка, высажен молодой кустарник, разбиты цветники, облагорожена стела. Ещё одним приятным дополнением стали стенды, рассказывающие о первом предприятии города, – демидовском металлургическом заводе и почётных гражданах Верхней Салды: талантливых инженерах, педагогах, врачах.

– Комсомольский сквер заиграл сегодня новыми красками. Это небольшой, но уверенный шаг к построению красивого города, удобного для жизни, – обратился на открытии сквера к салдинцам глава города Михаил Савченко.

В следующем году благоустройство микрорайона продолжится. Салдинцы намерены привести в порядок подходы к школе №2.

Кстати В этом году в Верхней Салде отремонтировано пять километров дорожного полотна на улицах Лесной, Розы Люксембург, Володарского, Котовского и Кооперативной. В детской школе искусств заменена кровля над концертными залами, а на подходах к образовательному учреждению уложена новая плитка. Строительную эпопею пережил летом кинотеатр «Кедр»: кроме презентабельного внешнего вида, учреждение культуры получило современное зрительское фойе с зоной для колясок – для удобства мам с самыми маленькими зрителями.

Стенд на аллее комсомола – своеобразная Доска почёта города. Фото: Галина Соколова

Отреставрировав стелу, салдинцы проявили уважение к символу ушедшей эпохи. Фото: Галина Соколова