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Общество / Благоустройство и ЖКХ
1 сентября 2020, 11:57

В Екатеринбурге сменился директор учреждения, отвечающего за ливнёвки

Рабочие чистят ливневые канализации

МБУ "ВОИС" отвечает за содержание городских сетей дождевой канализации. Фото: Павел Ворожцов

Назначен новый директор МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" (ВОИС). Им стал Вячеслав Черемных.

Эту информацию "Облгазете" подтвердил пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов. На посту директора Черемных сменил Александра Репина, который руководил учреждением с сентября 2008 года.

Добавим, что МБУ "ВОИС" отвечает за содержание городских сетей дождевой канализации.

Напомним, что в августе на перекрёстке улиц Шефская и Блюхера в столице Урала произошёл потоп после дождей. По факту нарушения автомобильного движения прокуратура Екатеринбурга организовала проверку. В адрес главы Екатеринбурга было внесено представление с требованием об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Аварийная бригада МБУ "ВОИС" занималась расчисткой и промывкой ливневой канализации.

Областная газета Свердловской области

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