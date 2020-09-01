В Екатеринбурге сменился директор учреждения, отвечающего за ливнёвки

МБУ "ВОИС" отвечает за содержание городских сетей дождевой канализации. Фото: Павел Ворожцов

Назначен новый директор МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" (ВОИС). Им стал Вячеслав Черемных.

Эту информацию "Облгазете" подтвердил пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов. На посту директора Черемных сменил Александра Репина, который руководил учреждением с сентября 2008 года.

Добавим, что МБУ "ВОИС" отвечает за содержание городских сетей дождевой канализации.

Напомним, что в августе на перекрёстке улиц Шефская и Блюхера в столице Урала произошёл потоп после дождей. По факту нарушения автомобильного движения прокуратура Екатеринбурга организовала проверку. В адрес главы Екатеринбурга было внесено представление с требованием об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Аварийная бригада МБУ "ВОИС" занималась расчисткой и промывкой ливневой канализации.