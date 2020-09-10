«Рядом газ, но не для нас?»

В редакцию «Облгазеты» позвонила жительница села Большебрусянского Белоярского района Татьяна Башкирова. С 2015 года жильцы 20-квартирного дома на Кирова, 90 мечтают провести газ. Труба проходит прямо возле дома, но по словам, женщины, разрешение на подключение им не дают.

– Обращаюсь по совету Геннадия Панова, моего соседа и давнего читателя «ОГ». Он говорит: «Надо позвонить в «Областную», там помогут», – объяснила Татьяна Башкирова. – В 2015 году к домам в посёлке провели трубы, но Косулинская управляющая компания не согласовывает его проведение в квартиры: мол, опасно. В итоге продолжаем пользоваться газовыми баллонами – а это разве не опасно? Возить их перестали, люди ездят на заправку. Для пенсионеров это тяжело – надо нанимать кого-то, кто привезёт и установит баллон. Да и накладно – заправка баллона стоит 900 рублей (последний раз хватило его на месяц) плюс 300–500 рублей – доставка. Давно собрали пакет документов для подключения, но воз и ныне там.

Как рассказала читательница, управляющая компания опасается брать на себя ответственность из-за прошлогодней трагедии в селе Косулино – тогда из-за неисправности внутридомовой системы вентиляции многоквартирных жилых домов погибло два человека. Один из жителей включил газовый котёл, дымоход которого был вмонтирован в вентиляционное отверстие в ванной. Из-за отсутствия тяги продукты горения начали накапливаться прямо в квартирах.

Оперативно получить комментарий управляющей компании не удалось – в ближайшее время там будет назначен новый руководитель. Однако на Белоярском производственном участке Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), специалисты которого в прошлом году выезжали на очистку вентиляционных каналов, подтвердили, что проводить газ в дом пока нельзя: обычное обследование не может дать полной картины. Нужно комплексное обследование и скорее всего ремонт дымоходов и вентиляционных каналов. Возможно, в рамках капитального ремонта, который, к слову, запланирован на 2024 год.

Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов в комментарии «Облгазете» порекомендовал жильцам ещё раз обратиться в управляющую компанию (либо, если диалога не получается, выбрать другую организацию) с просьбой проверить работоспособность внутридомовой системы дымоудаления и, в случае необходимости, провести текущий ремонт. Если же будет дано заключение о необходимости проведения более масштабных ремонтных работ в рамках капитального ремонта, собственники помещений могут перенести капремонт на более ранний срок при наличии на счёте достаточной суммы.

«Облгазета» направила запрос в Косулинскую управляющую компанию. За ситуацией будем следить.

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