В России изменился порядок поверки счётчиков

В России вступил в силу закон о новом порядке поверки счётчиков. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 24 сентября, в России вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений. Теперь приоритет при оформлении результатов поверки счётчиков, в том числе бытовых, отдаётся электронной регистрации.

Это значит, что единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учёта может быть только запись в электронном реестре Росстандарта. Бумажные свидетельства в свою очередь теряют юридическую силу, они могут носить только справочный характер (свидетельства, выданные до сегодняшнего дня, сохраняют силу до окончания интервала между поверками).

Как писала ранее «Областная газета», специалист, который проводит поверку, должен занести её результаты в реестр в присутствии владельца прибора учёта. Эта запись будет единственным подтверждением проведения поверки и проинформирует о дате следующей процедуры. Чтобы убедиться, что запись о поверке есть в реестре, нужно указать в строке поиска заводской/инвентарный номер средства измерения.

Отмечается, что такая мера должна подорвать мошеннический бизнес по манипулированию сроками поверок, их навязыванию и массовым продажам поддельных свидетельств.

Напомним, что до конца текущего года в стране действует мораторий на поверку бытовых счётчиков, в том числе с истекшим сроком годности. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов, с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени. Такое решение было принято в апреле на фоне пандемии коронавируса.