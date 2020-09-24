В Екатеринбурге к отоплению подключили 63% жилфонда. Фото: Галина Соловьева.

Больше половины многоквартирных домов в столице Урала подключили к теплу. К утру 24 сентября потеплело в 63% жилфонда города.

По данным департамента информполитики Свердловской области, батареи нагрелись в 93% объектов социальной сферы. При этом, мэрия муниципалитета сообщает о 100% подключении к теплу школ, детсадов и больниц.

"Представители районных администраций и теплоснабжающих организаций доложили: на сегодняшний день к теплу подключены все школы, детские сады и объекты здравоохранения, а также 109 учреждений культуры", – сообщает пресс-служба горадминистрации. Уточняется, что к теплоснабжению подключены 5 807 жилых домов.

Стоит отметить, что на территории всего Среднего Урала отапливается 79% многоквартирников и 97% объектов соцсферы. О полном включении теплоснабжения отчитались 55 муниципалитетов.

Самые низкие показатели подключений в Алапаевске – на данный момент тепло в городе получает 44% жилфонда и 50% учреждений соцкультбыта. В оставшихся муниципалитетах теплом обеспечено от 70 до 98% потребителей.

На Среднем Урале работают горячие линии по вопросам подачи тепла. Обратиться за консультацией можно к специалистам минЖКХ (по телефону (343) 358-18-10 в будние дни с 9:00 до 18:00) или к представителям муниципалитетов. Полный список телефонных номеров ранее публиковала «Областная газета».

Напомним, 23 сентября в Екатеринбурге стартовал второй и последний этап подачи тепла. Батареи должны нагреться у жителей Паркового, Пионерского Посёлка, Ботаники, а также в оставшихся домах на Уралмаше, Эльмаше и Юго-Западе. Подробнее об этом читайте здесь.