Без гуляний, зато со стройками: Кушва отмечает юбилей

Михаил Слепухин с 2013 года был сити-менеджером Кушвинского ГО, а в 2016 году стал его главой. Фото: Галина Соколова

Кушве нынче исполнилось 285 лет. Шумных народных гуляний по этому поводу не случилось из-за угрозы распространения короновирусной инфекции. Тем не менее каждый житель почувствовал себя именинником, ведь город получил немало ценных подарков. Как меняется инфраструктура и внешний вид муниципалитета, рассказал глава Кушвинского городского округа Михаил СЛЕПУХИН.

– Михаил Владимирович, на протяжении всей своей истории Кушва была городом-трудягой. Когда многочисленные местные предприятия работали успешно, город процветал. Если их поражал кризис, незамедлительно в хозяйственной и социальной жизни проявлялись признаки запущенности. Как чувствует себя местная промышленность сегодня?

– Экономику муниципалитета в основном формируют три крупных предприятия: Кушвинский завод прокатных валков, ООО «Молочная Благодать» и подразделение Высокогорского ГОКа шахта «Южная», где суммарно работают 2500 кушвинцев. Завод модернизирует производство, осваивает изготовление крупных валков, востребованных на рынке. Уровень зарплаты сотрудников там постепенно растёт, по этому показателю КЗПВ вышел на первое место в городском округе.

Стабильно работает и «Молочная Благодать». Во время пандемии спрос на молочную продукцию снизился, но предприятие подстраховалось – освоило выпуск кваса и сухого молока. В дальнейших планах начать розлив питьевой воды.

Непросто приходится шахтёрам, ведь мировые цены на железорудное сырьё остаются низкими. Но шахта и карьер работают, долгов по заработной плате там нет.

– В советские годы в Кушве работало 13 предприятий. Неужели осталось только три?

– Нет конечно. Те, кто устоял в кризисный период, набирают обороты. Например, завод транспортного оборудования сформировал портфель заказов и вдвое увеличил число работающих. Стабилизировалась ситуация на керамзитовом заводе и баранчинском предприятии. С 70 до 600 вагонов в месяц выросла отгрузка на щебёночном заводе. АО «Святогор» получило лицензию на третью очередь разработки Волковского карьера.

Предприятия работают, обеспечивая в городском округе рабочие места, пополняя казну и оказывая благотворительную помощь. Так, КЗПВ восстановил памятник императору Александру III, а УГМК, в состав которой входит «Святогор», софинансировала строительство ледовой арены.

– Каков сегодня бюджет Кушвинского ГО?

– С учётом выделяемых областью и Федерацией средств на реализацию крупных проектов наш бюджет подрос с 1,2 миллиарда рублей до 1,8 миллиарда.

– Какие это проекты?

– Во-первых, строительство водовода по нацпроекту «Экология». Общая стоимость реализации проекта, который обеспечит жителей Кушвы чистой водой, составляет 650 миллионов рублей. 200 миллионов уже освоены. Поставлена задача закончить работы до конца 2021 года.

Ещё один важный объект – школа в Баранчинском. Её строительство стоимостью 223 миллиона рублей завершено, проходит лицензирование. Со второй четверти дети там сядут за парты. Настоящим праздником для детей стало также открытие спортивной площадки у кушвинской школы №1. 18 миллионов область и муниципалитет вложили не зря – там с лета собирается вся молодёжь микрорайона.

Значимы для округа дорожные проекты. Нынче строители работают на улице Ленина в Кушве и улице Коммуны в Баранчинском. Областное министерство транспорта и дорожного хозяйства выделило нам дополнительные средства.

– Практически все свердловские муниципалитеты серьёзно взялись за благоустройство. Кушва тоже хорошеет?

– Самый крупный объект благоустройства – парк Дворца культуры. Начинали там наводить порядок своими силами. После того как жители на рейтинговом голосовании выбрали этот парк, область выделила 70 миллионов рублей. В нём появятся аттракционы, зоны для детских игр и занятий спортом, сцена, беседки – всё, что нужно для активного или спокойного отдыха. Открытие парка намечено на 30 октября.

Появилось у нас ещё одно общественное пространство. Благоустроили территорию, которую жители всегда называли «пустырём за администрацией». Сейчас поступают предложения, как далее именовать это место. Лично мне понравился вариант «сквер имени Василия Татищева», ведь именно этого государственного деятеля кушвинцы считают отцом-основателем нашего города.

– А про окраины города вспоминаете?

– Всегда помним. Недавно открыли детскую площадку на улице Рабочей. Микрорайон сложный в социальном плане, удалённый от центра города. Хорошо, что местным детям сделали такой подарок. А в посёлке Дачный удалось реализовать проект народного бюджетирования. На месте запущенной детской площадки появилась современная, где находят себе занятия и малыши, и подростки. Стройка обошлась в два с половиной миллиона рублей. Из них жители собрали 100 тысяч рублей, остальное добавили муниципалитет и область.

Кушва гордится Звание «Почётный гражданин Кушвинского городского округа» присвоено Александру Лажскому, заслуженному тренеру России. Александр Львович готовил спортсменов по лыжным гонкам, в 80-е годы возглавлял коллектив спортивной школы. Благодаря достигнутым результатам ей был присвоен высокий статус – школа олимпийского резерва.

– Завершив юбилейный проектный марафон, можно отдохнуть, успокоиться. Как считаете?

– Не согласен. Кушве нужно исправить многие ошибки. Планируем построить оздоровительный лагерь для детей на площадке пионерлагеря «Горняк», проектируем очистные сооружения, строим дом для переселения из ветхого жилья и заложили второй, ведь новоселий ждут около 400 семей.

Каждый день приносит новые заботы, расслабляться некогда.

– Вы – один из немногих свердловских мэров, ведущих собственный блог. С чем обращаются жители?

– В основном с жалобами, иногда – с предложениями и благодарностями. Если тема общегородская, даю разъяснения, беру в работу. Но когда обращаются с просьбами вкрутить лампу в подъезде или обрезать кусты под окнами – направляю в управляющую компанию. Радует то, что люди чаще стали задумываться о решении не только сиюминутных проблем, но и стратегических. Уверен, что городской администрации для успешной работы нужна поддержка двух сильных союзников: региональной власти и населения округа.

Кушва негодует Многие свердловские муниципалитеты начали отопительный сезон в середине сентября. Кушва задержалась. Формально концессионер, отвечающий за подачу тепла, – ООО «Производственное коммерческое предприятие Синергия» – ничего не нарушил. В нашем регионе сезон отопления помещений начинается со снижением среднесуточной уличной температуры до + 8 градусов на протяжении 5 суток. Температура пока выше. Однако в квартирах кушвинцев настолько сыро и холодно, что в адрес мэрии и надзорных органов жалобы идут сплошным потоком. Дети на занятиях кутаются в тёплые кофты, а самым ходовым товаром на местном рынке стали велюровые халаты. Наконец, просьбы кушвинцев были услышаны. К 23 сентября запущены все котельные, началось заполнение системы. В первую очередь тепло получили образовательные учреждения. Весь переход потребует трое суток.

Стадион у школы №1 стал главным тусовочным местом юных кушвинцев. Фото: Галина Соколова

Главную площадь города украшает памятник красноармейцу: в годы гражданской войны в Кушве гремели бои. Фото: Галина Соколова

До открытия парка осталось чуть больше месяца. Дети в восторге: будет, как в большом городе! Фото: Галина Соколова

Дорожку, уложенную на месте любимой тропы пешеходов, жители иронично прозвали «взлётной полосой». Фото: Галина Соколова