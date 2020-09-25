В Полевском открылась Аллея уральских мастеров

На благоустроенной территории появились торговые ряды, скамейки и площадь с барельефами сказочных персонажей. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов открыл в Полевском реконструированную Аллею уральских мастеров. На благоустроенной территории появились торговые ряды, скамейки и площадь с барельефами сказочных персонажей.

В ходе церемонии открытия аллеи Алексей Рубцов поздравил жителей Полевского от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и правительства с этим событием.

"Сегодня на примере Полевского мы видим, насколько проекты благоустройства преображают территории и насколько они значимы для людей. Большое спасибо всем вам за то, что вы были активными участниками этого непростого, но такого необходимого процесса. Уверен, аллея мастеров – тот шаг, который задаст тон и будет диктовать дальнейшие направления развития вашей городской среды", - сказал замглавы МинЖКХ региона.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, всего в центре города было создано пять функциональных зон. Так, на улице Трояна появились площадки для торговых рядов, а на улице Карла Маркса - крытые остановочные комплексы, скамейки, цветники и парковки. Площадь Павла Бажова была преобразована в так называемый карманный парк, где можно увидеть барельефы с изображением персонажей любимых сказок и "сухой" фонтан "Каменный цветок". На территории Архива обустроили зелёную зону с читальным залом, а на площади у Центра культуры и народного искусства - площадку для проведения массовых мероприятий.

Помимо этого на Аллее уральских мастеров обновили тротуарную плитку, освещение, скамейки и урны а также облагородили территорию новыми деревьями и цветниками. Всего на реконструкцию аллеи было выделено 125 млн рублей, из которых 85 - грант за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Напомним, что сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев открыли в Верхотурье долгожданную площадь в центре города, на которую было потрачено почти 200 млн рублей. Обновлённая площадь порадует местных жителей детской и спортивной зонами, а также местами для отдыха и проведения массовых мероприятий.